Третьяков: В коридорах столичної влади залишається все менше киян

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Факти і коментарі».

«Насамперед необхідно легалізувати столичну владу, - вважає політик. - Для цього вибори міського голови Києва повинні проходити в два тури. Ну не може мер столиці обиратися 20-ма відсотками городян! Тоді він просто не має права говорити від імені всіх киян».

Також Олександр Третьяков вважає, що переможцеві другого туру виборів міського голови потрібно передати повноваження керівника виконавчої влади столиці. А посаду голови Київської міської держадміністрації взагалі ліквідувати, щоб уникнути дублювання функцій керівника столиці.

Водночас, районні ради в Києві, на думку Третьякова, потрібно відновити. «Городянинові набагато простіше звертатися зі скаргами на ЖЕК до депутата райради, який, як правило, знає кожен будинок в окрузі, ніж до народного депутата», - сказав він.

Опозиційний депутат упевнений, що розв’язання питання оголошення виборів мера Києва гальмується штучно.

«Вважаю, що це питання має бути вирішено якнайшвидше: місто де-факто обезголовлено, - заявив політик. - Але не тільки народні депутати повинні боротися за проведення виборів у столиці, а й самі кияни. Чому, скажіть, вони не обурюються тим, що позбавлені права за допомогою виборів впливати на ситуацію в місті?! Ось і виходить, що поки більшість жителів Києва не вважають це питання для себе важливим, в коридорах столичної влади залишається все менше киян».

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.