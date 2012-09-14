Власенко розповів, чому ГПУ не поспішає передавати до суду першу справу Тимошенко

Про це заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, повідомляє «Тиждень.ua».

«З матеріалами цієї справи щодо нібито нецільового використання коштів Кіотського протоколу і закупівлі автомобілів швидкої допомоги для сільської медицини захист знайомиться уже більше півтора року. І ніхто нас не пришвидшує у цьому і не кричить, що треба цю справу передавати до суду», – заявив С.Власенко.

Він нагадав, що на ознайомлення з матеріалами по газовій справі суд надав аж 9 днів.

За словами С.Власенка, справа щодо Кіотського протоколу була порушена першою, і саме по цій справі суд виніс рішення про підписку про невиїзд екс-прем’єра.

«А зараз вони розуміють, що в цій справі немає нічого. І єдине обвинувачення, яке інкримінується Тимошенко, це те, що вона, будучи прем’єром, підписала законно проголосоване рішення Кабінету міністрів… Вони нічого не хочуть робити з цією справою. Вона не варта виїденого яйця», – вважає С.Власенко.

За його словами, захист практично ознайомився з матеріалами цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України звинувачує Ю.Тимошенко в перевищенні влади і службових повноважень під час закупівлі під гарантію уряду і ввезення на територію України нібито спеціалізованих медичних автомобілів "Опель Комбо". Загальна сума завданої державі шкоди становить 67 млн грн.

Крім того, Ю.Тимошенко пред'явлене звинувачення у нецільовому використанні 180 млн і 200 млн євро, які Україна одержала за Кіотським протоколом, і в нанесенні державі іншої шкоди.

У жовтні 2011 року Генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що адвокати Ю.Тимошенко затягують ознайомлення зі справами щодо придбання автомобілів і використання «кіотських грошей».

«Завершено розслідування, і адвокати продовжують знайомитися з кримінальними справами по придбанню автомобілів швидкої допомоги і Кіотському протоколу. Але адвокати затягують ознайомлення по цих справах», - говорив генпрокурор, зауваживши при цьому, що адвокати екс-прем’єра, за їхніми словами, хочуть таким чином детальніше вивчити ці справи, хоча слідством їм надано для цього всі можливості.