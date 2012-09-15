Командир продав військове містечко
00:49, 15 вересня 2012Політика
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Донецькою прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері направлено до суду кримінальну справу.
Командир однієї з військових частин полковник Р. звинувачується у вчиненні злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 424 Кримінального кодексу України.
Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, у ході слідства встановлено, що він, перевищуючи службові повноваження, незаконно реалізував комерційному підприємству 4 будівлі військового містечка у м. Донецьку, чим заподіяв державі збитки на суму більш як 1,1 млн. грн.
Рішеннями господарських судів угоди купівлі-продажу зазначеного військового майна скасовано.
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