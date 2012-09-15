Командир продав військове містечко

Командир однієї з військових частин полковник Р. звинувачується у вчиненні злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 424 Кримінального кодексу України.

Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, у ході слідства встановлено, що він, перевищуючи службові повноваження, незаконно реалізував комерційному підприємству 4 будівлі військового містечка у м. Донецьку, чим заподіяв державі збитки на суму більш як 1,1 млн. грн.

Рішеннями господарських судів угоди купівлі-продажу зазначеного військового майна скасовано.