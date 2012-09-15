Експерт: ринок праці дуже змінився

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу щодо підсумків цьогорічної вступної кампанії заявила начальник управління організації профорієнтації та профнавчання Державного центру зайнятості Наталія Шевченко.

Вона відзначила, що ринок праці на сьогодні дійсно потребує технічних кадрів. Відповідна освіта, за її словами, є гарантією того, що через 5 років навчання людина зможе знайти собі роботу.

Загалом, сказала Н.Шевченко, ринок праці на сьогодні дуже змінився, і на ньому, в першу чергу, йде конкурентна боротьба за кваліфіковані кадри. «Роботодавцям не потрібні просто працівники, просто інженери чи просто люди, які мають спеціальність, - їм потрібні професіонали» - наголосила вона і додала, що менш професійні кадри мають нагоду отримати погану роботу з низьким рівнем заробітної плати.

Н.Шевченко також нагадала, що у 2011 році було ухвалено Державну програму розвитку внутрішнього виробництва. Відповідно, для визначених програмою галузей потрібні будуть фахівці у галузях транспорту, машинобудування, IT-технологій, сільського господарства та видобувної промисловості. Актуальними будуть також сфера обслуговування та екології.