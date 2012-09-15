Українські десантники діють у Литві

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, упродовж 10 днів спільно з литовськими, польськими й канадськими колегами на полігоні Пабраде поблизу Вільнюса вони відтренують злагодженість дій під час виконання спільних завдань у складі багатонаціональних підрозділів.

Головною метою навчання є підготовка сержантського складу багатонаціональної роти до виконання своїх обов’язків в ході миротворчих операцій. Більшість учасників від України – це сержанти та старшини 80-го окремого аеромобільного полку 13-го армійського корпусу Сухопутних військ. З ними до прибалтійської країни за досвідом роботи у мультинаціональних підрозділах і штабах також прибули офіцери і курсанти Академії Сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного та Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України.

Під час навчання військовослужбовці відпрацюють питання партнерської взаємодії в ході сучасних операцій та проведуть наземне колективне тренування.