Третьяков: Держава перекладає свої борги на простих людей

"Проблема в тому, що столицею керують чиновники, яких кияни не обирали і які обслуговують інтереси тих, хто їх призначив", - каже політик, якого цитує ТСН.

За його словами, більшість киян справно платить за комунальні послуги, тому їх не можна ні в чому звинувачувати. "Держава перекладає свої борги на простих людей. В результаті недбалості чиновників страждають прості люди", - сказав опозиційний депутат.

"Необхідно зупинити постійне підвищення тарифів і забезпечити прозорість їх формування, - вважає Олександр Третьяков. - Кияни повинні чітко розуміти з яких складових вони формуються". Політик упевнений у необхідності поставити у Верховній Раді питання про заборону змінювати тарифи частіше, ніж раз на рік, а також про обов'язковий щорічний звіт міської влади перед киянами щодо структури та шляхів формування тарифів.

"Питання боргу за газ виникає саме зараз, коли настає осінь і питання теплопостачання з кожним днем постає все гостріше, - сказав Олександр Третьяков. - Приватні власники в змові з чиновниками шантажують Київ, узявши простих киян в заручники".

Депутат зазначив, що ніхто інший як чиновники, які керують Києвом, несуть відповідальність за відключення газу, тому що саме нинішня КМДА продала компанію "Київенерго" в приватні руки. Як повідомляли ЗМІ, 11 вересня компанія "Київтрансгаз" за дорученням НАК "Нафтогаз України" повністю обмежила постачання газу на ТЕЦ-6 "Київенерго". У зв'язку з цим температура в тепломережах поступово знижувалася й до кінця дня без гарячого водопостачання залишилися жителі низки масивів, серед яких і Мінського масиву (входить в Оболонську частину округу № 218). "Київенерго" пояснює, що причина обмеження поставок газу - борг держави перед компанією за різницю в тарифах.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.

