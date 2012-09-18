На «гарячу лінію» надійшло вже понад 700 скарг від виборців

Комітет виборців України презентував “гарячу лінію” для громадян з актуальних питань виборчого законодавства.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник КВУ Олександр Черненко, цей проект спрямований на захист простого виборця від тиску, залякувань, підкупу, маніпуляцій.

“Хочемо допомогти йому розібратися у виборчому законодавстві – як і де проголосувати, як знайти себе в списках виборців, як стати спостерігачем і куди скаржитись у випадку порушень”, – сказав він.

Керівник КВУ розповів, що, зателефонувавши за номерами (044) 425-21-66, 425-23-01, виборці зможуть отримати кваліфіковану консультацію від юристів організації із питань виборчого законодавства, повідомити про порушення, вчинені учасниками виборчого процесу, дізнатися про можливі шляхи захисту своїх прав та інтересів.

За його словами, перший місяць роботи «гарячої лінії» показав великий попит на таку діяльність, а кілька тривожних сигналів від виборців вже стали предметом розслідування спостерігачами КВУ. Як приклад О.Черненко навів повідомлення про підкуп в кількох округах Луганської області та інформацію про аномально велику кількість виборців, що змінили тимчасове місце голосування, щоб проголосувати у 222-му виборчому окрузі Києва. Зокрема, він розповів, що на “гарячу лінію” надійшло анонімне повідомлення з міста Слов’янськ, де розташований один із філіалів Національного авіаційного університету. Чоловік поскаржився, що керівництво змушує його їхати голосувати до Києва у виборчий округ № 222 Солом’янського району, де балотується чинний народний депутат від Партії регіонів, перший проректор НАУ Максим Луцький. Іншим прикладом О.Черненко навів аномальне збільшення охочих з інших регіонів проголосувати в окрузі №95 (Київська область, м. Ірпінь), де серед кандидатів у депутати є представник Партії регіонів і одночасно ректор Національного університету державної податкової служби України Петро Мельник.

Керівник проекту Наталія Линник зазначила, що на “гарячу лінію” надійшло вже понад 700 звернень. Вона підтвердила, що переважна більшість питань, що надходять на «гарячу лінію» від виборців, стосуються уточнення списку виборців та тимчасової зміни місця голосування. “Ми отримали багато сигналів про зловживання з боку окремих кандидатів-мажоритарщиків – власників мереж магазинів або ректорів великих вищих навчальних закладів. Йдеться про тиск на своїх підлеглих з вимогою тимчасової зміни місця голосування для голосування на користь цих кандидатів в їх округах”, – заявила вона. Н.Линник нагадала, що саме для запобігання таких прецедентів Центральна виборча комісія видала постанову, у якій зазначено, що до заяви про бажання змінити місце голосування потрібні додаткові документи.

Разом з тим О.Черненко визнав, що цей захід ЦВК є корисним, однак не здатний вирішити проблему повністю. “Проблема не знята, вона зменшена”, – сказав він. О.Черненко зауважив, що керівники вишів, власники великих супермаркетів, які є кандидатами в депутати і чинять тиск на своїх підлеглих з інших регіонів, аби вони приїхали голосувати в той округ, де вони балотуються, так само можуть з легкістю розпорядитись підготувати необхідну кількість визначених ЦВК додаткових довідок для тимчасової зміни виборцем місця голосування без зміни виборчої адреси.

Керівник КВУ зазначив, що юристи організації радять усім, хто звертається, не піддаватись на тиск, адже згідно із законодавством, ніхто не може змусити людину змінити місце голосування, якщо вона цього не хоче. У такому разі вони радять готувати скарги і звертатись до суду. Разом з тим О.Черненко визнав, що люди не поспішають скаржитись, оскільки бояться не знайти справедливості у суді і втратити своє робоче місце.