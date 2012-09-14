Голоси українців куплятимуть за 50 - 300 гривень

Про це заявили у Комітеті виборців України, повідомляє «5-й канал».

На думку представників КВУ, саме прямий підкуп у мажоритарних округах буде вирішальним під час голосування. Нині спостерігачі вже зафіксували кілька фактів підкупу виборців, зокрема - на Вінниччині та Луганщині. Утім, жодної кримінальної справи за цими епізодами - як і взагалі за фактом підкупу кандидатами за всю історію виборів в Україні - так і не порушили.

Як заявив голова КВУ Олександр Черненко, "ці вибори є дуже споживацькі. Виборець дуже розчарований, він не бачить того, за кого він хотів би голосувати. А цей - хоч гроші дає. Це явище стає масовим, і якщо його зараз не зупинити, я відчуваю, що на мажоритарці у нас багато кандидатів просто куплять виборців".