СБУ вилучила рушниці у мережі магазинів зброї

Як передає кореспондент УНІАН, працівники збройного складу на Канатній вулиці, 132 повідомили журналістам, що група співробітників СБУ прибула на склад у супроводі міліції і пред'явила постанову на проведення обшуку. Причому до приміщення увійшли тільки люди в чорній уніформі з написом «СБУ» і винесли сертифіковані мисливські рушниці. Міліціонери залишилися поза приміщенням складу.

Інформацію про проведення операції УНІАН підтвердили у Відділі із зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, додавши, що дії правоохоронців здійснюються в рамках закону. Проте ухилилися від інших коментарів.

У прес-службі управління СБУ в Одеській області ситуацію поки що не коментують.