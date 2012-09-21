Українська "Вікіпедія" перейшла 400-тисячну межу

Це вчетверо більше, ніж було у Великій радянській енциклопедії, і майже вдесятеро більше за Українську радянську енциклопедію - найбільшу друковану енциклопедію українською мовою. Про це УНІАН повідомили в громадській організації «Вікімедіа Україна».

Проміжок між трьохсоттисячною і чотирьохсоттисячною статтями було подолано за один рік, два місяці і 13 днів. 400-тисячною стала стаття про японське місто Міяма, створена о 4:43 за київським часом.

За числом статей українська «Вікіпедія» перебуває на 14-му місці у світі, а за щомісячною відвідуваністю у 2012 році посідала від 26-го (у червні і серпні) до 20-го (у квітні) місця серед 285 «Вікіпедій» різними мовами світу.