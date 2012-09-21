Опозиція вимагає покарати суддю

Про це йдеться в заяві об'єднаної опозиції “Батьківщина”, текст якої переданий УНІАН.

“Об’єднана опозиція «Батьківщина» повідомляє, що її юристи успішно оскаржили ухвалу в апеляційній інстанції. Рішення судді вже скасовано, а провадження по справі закрито”, - говориться в повідомленні.

При цьому об’єднана опозиція «Батьківщина» вимагає позбавити статусу судді та притягти до кримінальної відповідальності суддю Солом’янського райсуду, через неправосудну ухвалу якої було жорстоко побито активістку, яка розповсюджувала агітаційні матеріали «Батьківщини».

В “Батьківщині” нагадали, що 18 вересня в Солом’янському районному суді відбувся розгляд справи за позовом кандидата в народні депутати від Партії регіонів Максима Луцького до ВО «Батьківщина», в якому він вимагав заборонити розповсюдження об’єднаною опозицією агітаційних матеріалів. При цьому, суддя Людмила Шереметьєва при розгляді справи за цим позовом винесла ухвалу, якою було накладено арешт на тираж друкованого матеріалу «Батьківщини», заборонено його розповсюдження та вилучено з обігу.