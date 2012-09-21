«Язык» отримав статус регіонального у Донецьку

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 62 депутати міськради, присутні в залі.

Згідно з рішенням сесії, міськрада зобов'язана проінформувати територіальну громаду м. Донецька про те, що відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики», на підставі даних Всеукраїнського перепису населення 2001 року про мовний склад населення, російська мова є регіональною мовою в місті Донецьку.

Також, відповідно до рішення сесії, управління освіти і управління культури і туризму Донецької міськради мають внести на розгляд міськради проект Програми розвитку регіональної російської мови, російської культури в м. Донецьку на 2013-2017 роки.

Фінансовому управлінню міськради доручено під час формування бюджету на 2013 рік розглянути можливість фінансування заходів, пов'язаних з виконанням норм Закону.

Також сьогодні біля будівлі міськради проходить мітинг на підтримку російської мови.

Близько 500 учасників мітингу тримають в руках символіку і прапори Партії регіонів, а також транспаранти, на яких написано: «Партия регионов держит слово!» и «Мы хотим говорить на родном языке!» («Партія регіонів тримає слово!» і «Ми хочемо говорити рідною мовою!»).

На мітингу виступив секретар Донецької міськради Сергій Богачов, який заявив, що «останні 5 років проходила українізація Донбасу», насаджувалася практика, коли громадянин в суді мав писати заяву мовою, «яка не вивчалася».

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня позачергова сесія Донецької облради надала російській мові статус регіональної.