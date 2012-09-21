Янукович урізав повноваження прокурорів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

За словами радника Президента – керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації глави держави Андрія Портнова, зазначений закон містить положення, спрямовані на оптимізацію та скорочення існуючих повноважень органів прокуратури.

«Підписаний главою держави закон позбавляє прокуратуру права вносити приписи та протести, прийняття яких вимагало від фізичних та юридичних осіб безумовного та невідкладного виконання вимог прокурора. Після набрання чинності положень цього акту зупинення підприємницької діяльності з ініціативи прокурора може бути здійснено лише за рішенням суду. Така процедура дозволить запровадити змагальний судовий порядок у відносинах між прокурором та суб’єктом підприємницької діяльності. Запропонований підхід матиме позитивні економічні наслідки, оскільки зменшуватиме вплив органів прокуратури на ведення господарської діяльності», - наголосив радник Президента.

А.Портнов також зазначив, що норми цього закону вимагають, аби повноваження прокурора щодо виявлення порушень закону здійснювалися виключно після ухвалення мотивованої постанови, з чітким наведенням підстав для їх здійснення. Передбачений законом обов’язок надання такої постанови особі, щодо якої здійснюється перевірка та закріплене за нею право на оскарження цієї постанови у суді, також сприятиме посиленню судового контролю за діяльністю органів прокуратури, - додав він.

«Переконаний, що ініціатива народних депутатів, яка ухвалена парламентом та підтримана сьогодні Президентом, є важливим кроком у напрямку реформування прокуратури та приведення її функцій і повноважень у відповідність до європейських стандартів», - сказав А.Портнов.

«Разом з тим Президент вважає, що цей крок є важливим, але недостатнім для завершення реформи прокуратури. Тому під керівництвом глави держави продовжує свою діяльність робоча група, яка має подати на розгляд парламенту пропозиції, які дозволять системно та докорінно реформувати прокуратуру. Подальші напрацювання обов’язково будуть направлені на експертизу до європейських інституцій», - підкреслив радник Президента.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури».

Законом внесено зміни до 18 законодавчих актів України, якими вдосконалено положення чинного законодавства України, які регулюють статус органів прокуратури та порядок реалізації наданих їм законом повноважень.