За кандидата від ПР агітують таблетками від діареї
11:44, 21 вересня 2012Політика
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В Ізюмі Харківської області була зафіксована роздача від імені кандитата в народні депутати Віктора Остапчука безкоштовних медичних препаратів, серед яких - таблетки від діареї.
У пакеті з антидиарейним препаратом - агітація, фото Главное
Про це "Главному" повідомили мешканці райцентру.
Як відомо Остапчук є висуванцем Партії регіонів і балотується по 177-му виборчому округу.
У пакетику з медикаментами знаходилися агітаційними матеріалами.
Звертає на себе увагу набір медпрепаратів. Серед валідолу, вати, бинтів та "зеленки" - "Лоперамід", лікарський засіб, що має протидіарейну дію.
За інформацією видання, працівники ізюмської лікарні, яка знаходиться в районі місцевого вокзалу, розносили пакети з медикаментами по будинках і квартирах, в яких живуть люди похилого віку.
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