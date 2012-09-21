За кандидата від ПР агітують таблетками від діареї

Про це "Главному" повідомили мешканці райцентру.

Як відомо Остапчук є висуванцем Партії регіонів і балотується по 177-му виборчому округу.

У пакетику з медикаментами знаходилися агітаційними матеріалами.

Звертає на себе увагу набір медпрепаратів. Серед валідолу, вати, бинтів та "зеленки" - "Лоперамід", лікарський засіб, що має протидіарейну дію.

За інформацією видання, працівники ізюмської лікарні, яка знаходиться в районі місцевого вокзалу, розносили пакети з медикаментами по будинках і квартирах, в яких живуть люди похилого віку.