Третьяков: ОВК № 218 цинічно порушує закон

Про це він заявив журналістам на брифінгу.

«Свідомо, відкрито, після попередження про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства, члени ОВК незаконно ухвалили рішення про реєстрацію подань 24-х суб’єктів виборчого процесу», - заявив політик.

Третьяков зазначає, що члени ОВК знехтували законодавством з особливим цинізмом, оскільки в даному випадку були порушені строки подання.

«Вночі з 18 на 19 вересня, після того, як сплив термін подання документів, 24 суб’єкти виборчого процесу зареєстрували свої подання в ОВК, - сказав Олександр Третьяков. – 20-го вересня на засіданні окружної виборчої комісії, члени ОВК фактично легалізували це порушення закону. Таким чином, замість того, щоб припинити фальсифікації в зародку, члени ОВК запустили цей механізм на окрузі № 218. Для чого це робиться? Очевидно, що певним силам вигідно, щоб «потрібні» партії мали більше шансів під час жеребкування. Це в свою чергу дасть їм змогу провести до ДВК сотні «своїх» людей, що вказує на підготовку масштабних фальсифікацій».

Він також оприлюднив список членів ОВК, які утримались при голосуванні за виключення зі списку кандидатур на членство в ДВК тих, які були внесені з порушенням виборчого законодавства. Зокрема, не підтримали вимоги щодо виключення незаконно зареєстрованих кандидатур члени ОВК Іванна Єнко, Марія Дзизиль, Зоряна Жупан, Сергій Ластівка, Ігор Лейко, Тарас Лилик, Віталій Макєєв, Ігор Піта, Юлія Подопрєлова, Михайло Рюмшин, Антоніна Сергєєва, Руслан Суботін, Ірина Трошина, Роман Щедрін.

На думку опозиційного депутата, рішення ОВК підтверджує те, що багато хто з її членів керується правилом: не важливо - як голосують люди, головне - як ми рахуємо.

Також Олександр Третьяков пообіцяв зробити все можливе, щоб у жителів округу № 218 (частини Святошинського і Оболонського районів) не вкрали можливість вільного волевиявлення на парламентських виборах 28 жовтня 2012 року.

Зокрема, він нагадав, що участь та співучасть у фальсифікації результатів народного волевиявлення в Україні карається згідно із розділом V Кримінального кодексу «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина», ст. 157 - 159, в тому числі позбавленням волі на строк до 5 років.