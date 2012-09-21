Радник Коморовського відвідав Тимошенко у лікарні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державно пенітенціарної служби України, дозвіл на дане відвідування надано на підставі статей 6 і 24 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Як зазначили у ДПтС, сама Ю.Тимошенко надала письмову згоду на її відвідання радником Президента Республіки Польща.

Одночасно українською стороною було поінформовано Т.Мазовецького, що під час відвідування медзакладу необхідно враховувати рекомендації німецьких лікарів клініки "Шаріте" про те, що значна кількість зустрічей з Ю.Тимошенко негативно впливає на процес її реабілітації, у зв’язку з чим вони рекомендували максимально обмежити кількість зустрічей з пацієнткою на час її перебування у стаціонарному закладі і зосередитися саме на її реабілітаційному процесі.

"Зустріч пана Т.Мазовецького із засудженою Ю.Тимошенко проходила у кімнаті для відвідувачів (біля медичної палати). Після закінчення зустрічі пан Т.Мазовецький подякував представникам ДПтС та ЦКЛ «Укрзалізниці» за надану можливість поспілкуватись із засудженою Ю.Тимошенко", - зазначили у прес-службі.