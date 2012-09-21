Суд у справі Пукача вирішив допитати додатково ще 11 свідків

Як повідомила УНІАН В.Теличенко, таким чином суд сьогодні задовольнив її клопотання.

"Суд задовольнив моє клопотання і допитає всіх додаткових 11 свідків, яких я заявляла", - сказала вона, зауваживши, що назвати їхні прізвища зараз не може, щоб уникнути тиску на них.

Водночас В.Теличенко зазначила, що сьогодні суд закінчує допит останнього із 13 свідків, які були вказані стороною державного обвинувачення.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня адвокат вдови Г.Гонгадзе М.Гонгадзе Валентина Теличенко попросили суд додатково допитати у справі О.Пукача ряд свідків, заявлених стороною обвинувачення. «У четвер я заявила перше клопотання про допит додаткових свідків. Воно включає 11 осіб, але воно не є останнім. Ці свідки вже допитувалися з боку сторони обвинувачення, однак щодо них слід встановити при допиті ще певні обставини», - сказала В.Теличенко.

Вона висловила жаль, що справа О.Пукача слухається в закритому режимі, оскільки попри численні заяви сторони обвинувачення окремих свідків можна було допитувати у відкритому режимі судового слухання через те, що вони не мали і не мають допусків до державної таємниці.

Тоді суд прийняв до розгляду її клопотання та оголосив перерву в судовому засіданні до 21 вересня.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва розглядає справу за звинуваченням екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

Генеральна прокуратура 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала суд для розгляду по суті цю кримінальну справу.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв убивство останнього.