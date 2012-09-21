Лише 40% українців визначилися, за кого будуть голосувати

Таку думку керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко висловив на прес-конференції в УНІАН.

«За останні роки відбулося розчарування в Ющенку, Тимошенко і в Януковичі. Тому зараз тих, хто знає, за кого голосувати – менше половини виборців, близько 40%», - сказав він.

При цьому В.Фесенко зазначив, що на виборах у 2006-2007 роках і на минулих президентських виборах дві третини виборців ще до початку виборчої кампанії знали, за кого голосуватимуть.

Він припустив, що Партія регіонів за результатами виборів у багатомандатному окрузі може отримати найвагомішу підтримку, але не тому, що «регіонали», за словами В.Фесенка, «такі гарні», а через зниження рейтингів опозиції.

Також В.Фесенко переконаний, що за нинішньої ситуації Партія регіонів може отримати близько половини депутатських мандатів у парламенті нового скликання за рахунок перемог кандидатів у мажоритарних округах. «Схід і Південь – майже повністю», - додав політолог.

При цьому він спрогнозував, що навіть у деяких західних областях України «регіонали» переможуть на виборах.

«Регіони», скоріш за все, виграють ці вибори», - сказав В.Фесенко.

Водночас він висловив переконання, що найактуальнішою проблемою для партії влади буде визнання виборів чесними і демократичними. При цьому, на думку політолога, найгостріші проблеми виникнуть у мажоритарних округах, де перемогу кандидатам забезпечують статус і зв’язки.

Разом з тим В.Фесенко вважає, що Об’єднана опозиція «Батьківщина» має попрацювати над підвищенням свого рейтингу. За його словами, опозиціонери повинні проаналізувати ефективність своєї виборчої реклами, яка, очевидно, не спрацьовує.

«Звичайно, проти Об’єднаної опозиції працює те, що нема Тимошенко. Це знижує відразу на декілька відсотків їхній рейтинг», - переконаний політолог.

«Якщо будуть зроблені певні висновки, в Об’єднаної опозиції є ще шанси поконкурувати» - переконаний В.Фесенко.

Водночас В.Фесенко зауважив, що Комуністична партія України має стабільних виборців.

Крім того, політолог висловив думку, ВО «Свобода» та партія «Україна – Вперед!» також мають шанси на подолати 5% виборчий бар’єр.

У свою чергу політолог Олексій Гарань висловив думку, що проходження партії «Україна – Вперед!» до Верховної Ради означатиме, що вперше за багато років в Україні спрацював технологічний проект.

Разом з тим політолог Олександр Палій висловив переконання, що 99% українців не мають реального представництва своїх інтересів у владі.