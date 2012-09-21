Міліція таки порушила справу за фактом ДТП з участю кортежу Королевської

У Луганській області міліція підтвердила факт порушення кримінальної справи за фактом ДТП з участю машини з «кортежу» лідера партії «Україна – Вперед!» Наталії Королевської і другого номера виборчого списку партії Андрія Шевченка, що сталося ще 1 вересня о 17.40 на трасі в Антрацитівському районі Луганської області.

Як повідомили УНІАН у ГУМВС, справу порушено за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Проводиться подальша перевірка.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Луганському обласному управлінні ДАІ відмовлялися повідомити, чи порушено кримінальну справу за фактом цього ДТП.

За даними обласного управління ДАІ, ДТП сталося 1 вересня о 17.40 на трасі в Антрацитівському районі Луганської області. 1 вересня на 794 км + 400 м автодороги М-03 «Київ-Харків-Должанський» сталося ДТП, в результаті якого було госпіталізовано 4 людей. «Водій ВАЗ-211040-125, 22-річний житель Антрацитівського району, рухаючись з боку Дебальцевого до Красного Луча, не справився з управлінням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зробив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21074 під керуванням 62-річного водія – жителя Луганська.

В результаті ДТП водія ВАЗ-21074 і трьох пасажирів зазначених автомобілів було госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.