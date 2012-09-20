ДАІ вперто мовчить про історію з ДТП, в яку потрапив кортеж Королевської

У Луганському обласному управлінні ДАІ відмовляються повідомити, чи порушено кримінальну справу за фактом ДТП за участю машини з «кортежу» лідера партії «Україна – Вперед!» Наталії Королевської і другого номера виборчого списку партії Андрія Шевченка, яке сталося ще 1 вересня о 17.40 на трасі в Антрацитівському районі Луганської області.

В обласному управлінні ДАІ УНІАН повідомили, що 1 вересня на 794 км + 400 м автодороги М-03 «Київ-Харків-Должанський» сталося ДТП, в результаті якого були госпіталізовані 4 людини. «Водій ВАЗ-211040-125, 22-річний житель Антрацитівського району, рухаючись з боку Дебальцевого до Красного Луча, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де вчинив зіткнення з автомобілем ВАЗ-21074 під керуванням 62-річного водія – жителя Луганська», - повідомили в УДАІ.

В результаті ДТП водій ВАЗ-21074 і троє пасажирів зазначених автомобілів були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

При цьому в УДАІ відмовилися повідомити, чи порушено кримінальну справу за фактом цього ДТП.

Водночас, як повідомило кореспондентові УНІАН джерело в ГУМВС області, 1 вересня Н.Королевська і А.Шевченко відвідали Красний Луч, де провели ряд зустрічей з місцевими жителями, а також відвідали деякі підприємства міста і поспілкувалися з робочими в рамках виборчої кампанії. За словами джерела, після відвідування в Красному Лучі заводу з виготовлення алюмінієвого профілю, кортеж кандидатів у народні депутати - 5 автомобілів - виїхав з міста. В цей час з боку Дебальцевого їхав ВАЗ-211040-125 (десята модель), яким керував молодий хлопець, а на задньому сидінні сиділи дві дівчини. «Десятка» їхала з Донецька до Красного Луча.

«Раптом з кортежу вискочила «сімка» назустріч цій «десятці». Водій «десятки» ухилився, щоб не було зіткнення, злегка зачепивши «сімку», з'їхав на узбіччя праворуч, а потім його винесло на зустрічну смугу, а затим він вилетів у кювет», - розповіло джерело. «У результаті водій і дві пасажирки ВАЗ-211040-125 були госпіталізовані в лікарню Красного Луча. Королевська і Шевченко допомогли доставити постраждалих до лікарні. Дівчат доставили в реанімацію, оскільки вони постраждали більше за водія. Автомобіль, на якому вони їхали, не підлягає відновленню», - пояснив співрозмовник УНІАН.

Матері постраждалих дівчат зверталися по матеріальну допомогу до місцевих депутатів, оскільки лікування виявилося дорогим.

У свою чергу, прес-секретар партії “Україна - Вперед!” Павло Кучер у коментарі УНІАН повідомив, що 1 вересня Н.Королевська і А.Шевченко були в агітаційній поїздці в Луганській області і по дорозі з Красного Луча до Донецька «вони стали очевидцями тяжкого ДТП».

«На 794 кілометрі траси М-03 водій машини "ВАЗ-2110", рухаючись у бік Красного Луча і здійснюючи обгін по правому узбіччю, не справився з керуванням і його авто винесло на зустрічну смугу і він ледь не врізався у позашляховик, в якому сиділа Н.Королевська і А.Шевченко”, - сказав П.Кучер. Він зазначив, що водій їхнього авто зумів уникнути зіткнення, але ВАЗ-2110 врізався в наступну за позашляховиком машину "ВАЗ-2107", за кермом якої був давній соратник Н.Королевської Микола Огієнко, який супроводжував її в агітаційному турі.

«В результаті, «ВАЗ-2110» опинився в кюветі на протилежному боці. Дуже серйозно постраждали дівчата, які їхали в ньому, а в машині М.Огієнка постраждав він і ще два пасажири. Машина, в якій їхали А.Шевченко і Н.Королевська, відразу зупинилася. Вони вийшли, надали першу допомогу, викликали «швидку» і ДАІ», - сказав він.

За словами П.Кучера, в результаті ДТП серйозно постраждали п'ятеро людей, які були доставлені в лікарню. Він також назвав перебільшеною інформацію про те, що в ДТП потрапив кортеж Н.Королевської. “Там були лише дві машини”, - сказав він.

П.Кучер також зазначив, що «А.Шевченко, який допомагав постраждалим, був вимазаний в їхній крові, і саме це могло наштовхнути на думку, що він був одним з учасників ДТП. Але він лише допомагав».

Відповідаючи на запитання, чому інформація про ДТП з'явилася майже через три тижні, П.Кучер зазначив, що “зараз відбувається виборча кампанія і тому ані Наталія Королевська, ані Андрій Шевченко не хотіли б, щоб ця ситуація тлумачилася як політична агітація”.