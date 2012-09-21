Кузьмін готовий постати перед лондонським судом

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Разом з тим у повідомленні сказано: “Станом на 20 вересня 2012 року у лондонський суд позовних заяв до першого заступника Генерального прокурора Рената Кузьміна чи Генеральної прокуратури України не надходило та не зареєстровано”.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня у Харкові захисник, народний депутат України Сергій Власенко заявив, що захист Ю.Тимошенко подав до лондонського суду позов до заступника генерального прокурора України Р.Кузьміна із вимогою спростувати розповсюджену ним неправдиву інформацію про екс-прем’єра.

За його словами, позов подано минулого тижня. «Цей позов подано на минулому тижні, будемо вимагати спростувати неправдиву інформацію, яка розповсюджена», - сказав С.Власенко.

У серпні 2011 року Р.Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства народного депутата Євгена Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США стосовно колишнього прем’єра Павла Лазаренка.

Наприкінці 2011 року Р.Кузьмін заявив, що фірма Somali Enterprises перерахувала гроші за вбивство Є.Щербаня. «Гроші, майже 3 мільйони доларів, на рахунки кілерів надійшли від фірм, які належать Лазаренку і Тимошенко. Можливо, я не точно висловився: ці фірми контролювалися цими двома людьми», - уточнив він.

9 серпня ц. р. в інтерв'ю газеті «Сегодня» Р.Кузьмін заявив, що Генпрокуратура готова пред'явити Ю.Тимошенко обвинувачення у справі про вбивство Є.Щербаня.