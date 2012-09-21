Герман вірить, що Янукович не підпише закон про наклеп у нинішньому вигляді

Радник Президента – керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна Герман вважає, що Президент України Віктор Янукович не підпише закон про посилення відповідальності за наклеп в нинішній редакції.

Про це вона сказала в інтерв'ю интернет-виданню «Главком».

Г.Герман переконана, що при підготовці цього законопроекту до другого читання його положення будуть принципово змінені. «Якщо ми й отримаємо якийсь такий закон, то він буде значно більш лояльний і значно більш пристосований до нинішньої української ситуації. До того, як ми створимо незалежні українські суди, я не думаю, що цей закон у нинішньому вигляді має право на існування. Більше того, я вірю, що в такому стані, в якому він є сьогодні, Президент ніколи не погодиться поставити під ним свій підпис», - сказала Г.Герман.

Вона зазначила, що суспільство ще дуже добре пам’ятає, як людей ув’язнювали за їхні висловлювання.

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За словами Г.Герман, закон є неприйнятним, і в нинішньому вигляді він загрожує не лише журналістам, а й будь-якому громадянину, слова якого можуть бути витлумачені як наклеп. «При тому, що наші суди є наразі далекими від європейського стандарту, – зараз допускати цього не можна», - додала Г.Герман.

Відповідаючи на запитання щодо доцільності Президентові зараз висловити свою позицію стосовно цього законопроекту, Г.Герман зазначила, що спочатку цей документ має до нього надійти. «До Президента не надходило таких законопроектів, він не знайомився з цим документом», - сказала вона, додавши, що В.Янукович зможе висловити свою позицію у визначений термін після того, як до нього надійде закон.

Вона переконана, що позиція Президента буде «дуже відповідальною, і вона буде відповідати високим стандартам його гарантій захисту прав і свобод українців».

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію особи», внесений народним депутатом від Партії регіонів Віталієм Журавським.

Законопроект підтримали фракції Партії регіонів, КПУ і Народної партії.

Положеннями законопроекту передбачено встановлення кримінальної відповідальності за скоєння такого суспільно небезпечного діяння, як «наклеп», який полягатиме в умисному поширенні завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її ділову репутацію, за умови, що такі дії спричиняють тяжкі наслідки.

В законопроекті передбачено, що наклеп, тобто умисне поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її ділову репутацію, якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки, - карається штрафом в розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі до двох років.

Наклеп, вчинений шляхом публічного демонстрування у творах або засобах масової інформації, або вчинене слідчим, прокурором чи суддею - карається штрафом в розмірі від п’ятисот до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

В законопроекті передбачено, що це ж діяння, поєднане з обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, - карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.