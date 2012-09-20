Навіть у Росії вважають, що українські нардепи погарячкували з законом про наклеп

Про це УНІАН сказав перший заступник голови комітету ДД у справах Співдружності Незалежних Держав і зв'язків із співвітчизниками Володимир Нікітін.

«Україна завжди випереджала нас за темпераментом і на цей раз українські депутати вкотре погарячкували щодо журналістів», - сказав В.Нікітін.

При цьому він наголосив, що російські депутати не повинні брати приклад зі своїх українських колег.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність і ділову репутацію особи», внесеного народним депутатом від Партії регіонів Віталієм Журавським.

Положеннями законопроекту передбачено встановлення кримінальної відповідальності за здійснення такого «суспільно небезпечного діяння, як «наклеп», який полягатиме в навмисному поширенні свідомо неправдивих відомостей, які ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її ділову репутацію, за умови, що такі дії спричинюють тяжкі наслідки». Згідно з проектом, «наклеп, здійснений шляхом публічної демонстрації в творах або в засобах масової інформації, або здійснений слідчим, прокурором або суддею, - карається штрафом в розмірі від п'ятиста до тисячі п'ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на термін від одного до двох років, або обмеженням волі на термін від двох до п'яти років, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на термін від одного до трьох років».

Москва. 20 вересня. УНІАН. У Держдумі Росії вважають, що українські депутати погарячкували із законопроектом про наклеп, що передбачає кримінальну відповідальність для журналістів.

Про це УНІАН сказав перший заступник голови комітету ДД у справах Співдружності Незалежних Держав і зв'язків із співвітчизниками Володимир Нікітін.

«Україна завжди випереджала нас за темпераментом і на цей раз українські депутати вкотре погарячкували щодо журналістів», - сказав В.Нікітін.

При цьому він наголосив, що російські депутати не повинні брати приклад зі своїх українських колег.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність і ділову репутацію особи», внесеного народним депутатом від Партії регіонів Віталієм Журавським.

Положеннями законопроекту передбачено встановлення кримінальної відповідальності за здійснення такого «суспільно небезпечного діяння, як «наклеп», який полягатиме в навмисному поширенні свідомо неправдивих відомостей, які ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її ділову репутацію, за умови, що такі дії спричинюють тяжкі наслідки». Згідно з проектом, «наклеп, здійснений шляхом публічної демонстрації в творах або в засобах масової інформації, або здійснений слідчим, прокурором або суддею, - карається штрафом в розмірі від п'ятиста до тисячі п'ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на термін від одного до двох років, або обмеженням волі на термін від двох до п'яти років, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на термін від одного до трьох років».