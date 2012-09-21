Литвин скромничати не став: «Я увійду в новий парламент»

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин переконаний, що він буде обраний до парламенту наступного скликання.

Про це В.Литвин заявив в інтерв’ю 5-му каналу, відповідаючи на запитання чи буде він створювати свою групу в наступному складі ВР, в разі якщо буде обраний.

«Я увійду в новий парламент», - сказав В.Литвин.

Спікер додав, що це будуть нові реалії і він працюватиме в першу чергу на своїх виборців, які живуть на окрузі, де він балотується. «Не вважаю, що ключовим і головним буде щось створити або кудись увійти. У мене такого в планах абсолютно немає», - сказав В.Литвин. В той же час він визнав, що все-таки доведеться координувати свою роботу з іншими депутатами і шукати підтримку, щоб провести ті чи інші рішення. «Ці ігрища - вони не для мене і я абсолютно на це не пристаю і їх не організовую», - додав він. В.Литвин також не виключив, що доведеться вносити зміни до Регламенту ВР, аби забезпечити права і можливості тих депутатів, які обрані в мажоритарних округах, але не хочуть приставати до якоїсь політичної сили.