Комуністи хочуть знати, хто стежить за Симоненком

За народними депутатами та кандидатами в нардепи від КПУ ведеться незаконне зовнішнє спостереження. Про це заявляють у прес-службі Комуністичної партії України.

Протягом усієї виборчої поїздки лідера Компартії, народного депутата України і першого номера виборчого списку КПУ Петра Симоненка в Херсонській області, яка проходила з 20 по 21 вересня 2012 року, його супроводжували машини з підробленими номерами: Фольксваген Пассат, з номерами, які числяться за мікроавтобусом, і Тойота Прадо, - зазначено в заяві.

В одній з машин, які стежили за Петром Симоненком, за повідомленням прес-служби КПУ, знаходився начальник служби зовнішнього спостереження Херсонського УВС Козелець Сергій Григорович. В усякому разі, так значилося в пред'явлених ним після наполегливих вимог Петра Симоненка документах.

У цьому зв'язку, Центральний виборчий штаб КПУ звертається до керівництва УВС Херсонської області з вимогою пояснити, «хто дав незаконне розпорядження стежити за народним депутатом».

На усний запит народного депутата, зроблений по гарячих слідах відповідь досі не отримано, - нарікають комуністи. Тому, свій запит для перевірки викладених фактів Центральний виборчий штаб КПУ направляє на електронну пошту МВС України.