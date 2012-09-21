Литвин не вірить у можливість нового Майдану
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин переконаний, що після проведення парламентських виборів не буде повторення Майдану, як це було у 2004 році.
Про це він заявив в інтерв’ю 5-му каналу.
«Майдану у нас не буде і я сподіваюся, що спрацює природний запобіжник, який притаманний нашим людям, і здоровий глузд візьме гору в учасників виборчого процесу», - сказав В.Литвин.
"Якщо я не помиляюсь, Адам Міхник сказав, що найгірше в комунізмі те, що наступає після комунізму. Перефразовуючи, я скажу, що найгірше в Майдані те, що наступає після Майдану", - заявив він.
За словами В.Литвина, вочевидь «транзитні країни», які переходять з одного стану в інший, вже пережили «кольорові революції», і їм на зміну приходять мережеві революції, коли немає очевидного вождя, великих мітингів.
Спікер висловив сподівання, що вибори до ВР в Україні відбудуться в прийнятний спосіб.