Литвин не вірить у можливість нового Майдану

Про це він заявив в інтерв’ю 5-му каналу.

«Майдану у нас не буде і я сподіваюся, що спрацює природний запобіжник, який притаманний нашим людям, і здоровий глузд візьме гору в учасників виборчого процесу», - сказав В.Литвин.

"Якщо я не помиляюсь, Адам Міхник сказав, що найгірше в комунізмі те, що наступає після комунізму. Перефразовуючи, я скажу, що найгірше в Майдані те, що наступає після Майдану", - заявив він.

За словами В.Литвина, вочевидь «транзитні країни», які переходять з одного стану в інший, вже пережили «кольорові революції», і їм на зміну приходять мережеві революції, коли немає очевидного вождя, великих мітингів.

Спікер висловив сподівання, що вибори до ВР в Україні відбудуться в прийнятний спосіб.