СТБ звернувся до ГПУ та МВС у зв’язку із погрозами на адресу журналістки

Про це повідомляється на порталі телеканалу.

За даними СТБ, 20 вересня о 23.22 на мобільний керівника інформаційно-аналітичного відділу передачі «Вікна-Новини», депутата Коцюбинської селищної ради Ірини Федорів телефонував невідомий чоловік, який порадив більше часу проводити зі своєю родиною, бо вона стоїть на дорозі в якихось людей, які мають «десь» багатомільйонні інтереси.

«Він наголосив, що знає, що я маю багато впливових знайомих і друзів, але дав зрозуміти, що ці люди поруч зі мною й з моїми рідними не будуть увесь час. На моє прохання конкретизувати, яку саме тему, якою я займаюсь, він має на увазі, він не захотів відповісти», - повідомила І.Федорів.

На цю тему: Журналістку Чорновіл облили відром зеленої фарби (доповнена)

СТБ сприймає це як реальну загрозу життю і здоров'ю працівника телеканалу та його сім’ї, що зумовлена її професійною діяльністю. У зв'язку з тим, що за останні роки як на телеканалі, так і в своїй громадській діяльності на посаді депутата Коцюбинської селищної ради І.Федорів фактично займається однією темою – висвітленням теми про незаконну передачу Біличанського лісу на площі понад 4 тисячі гектарів у приватну власність місцевою владою смт.Коцюбинське.

«Це дає нам підстави вважати, що вона отримала погрози, які безпосередньо пов'язані з її професійною журналістською діяльністю», - заявляють на СТБ.

І.Федорів зранку 21 вересня написала заяву про злочин у громадській приймальні Міністерства внутрішніх справ України.

Також відповідне звернення було направлене на ім'я Дарії Чепак як керівника Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.

Джерело: http://vikna.stb.ua/ua/news/2012/9/21/117213/