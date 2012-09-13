Журналістку Чорновіл облили відром зеленої фарби (доповнена)

Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, куди Т.Чорновіл звернулася із заявою про напад. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, журналістка в лікарню не доставлялась. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

У коментарі кореспонденту УНІАН Т.Чорновіл підтвердила факт нападу на неї, а також зазначила, що вона вже кілька днів потерпає від різноманітних переслідувань.

«Сьогодні о 19.30 на вулиці Величківського у Львові в під’їзді будинку, де я проживаю, невідомий вилив на мене ціле відро зеленої фарби. Хімічних опіків та пошкоджень нема. Я намагалася його наздогнати, однак високі підбори мені зашкодили», - розповіла кореспонденту УНІАН Т.Чорновіл.

Вона також зазначила, що негайно викликала наряд міліції і під час опитування мешканці будинку повідомили про те, що бачили невідомого чоловіка вже три дні, який крутився біля під’їзду її помешкання.

Також Т.Чорновіл заявила про те, що сьогодні вранці невідомі порізали їй чотири колеса в автомобілі «Шевроле», який був припаркований біля будинку.

«Також кілька останніх дні на мій мобільний номер телефону постійно телефонують сексуально стурбовані чоловіки. Як з’ясувалося, невідомі «закачали» мій номер мобільного на сайти розваг», - додала Т.Чорновіл.



