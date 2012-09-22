Журналістка облила мера багном: в прямому сенсі

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв'язків управління МВС в області.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався в п'ятницю під час проведення чергової сесії Ніжинської міської ради.

До чергової частини ніжинської міліції по телефону надійшло повідомлення від секретаря міського голови про те, що невідома особа під час проведення 32-ї сесії 6-го скликання міської ради вчинила відносно міського голови хуліганські дії.

На місце події одразу була направлена слідчо-оперативна група на чолі з начальником Ніжинського міськвідділу міліції. При проведенні перевірки було встановлено, що 28-річна головний редактор полтавської газети "Свобода слова" Ірма Крат зайшла до сесійної зали міської ради та з пластикового відра вилила багнюку на міського голову.

Свої дії журналістка, зареєстрована кандидатом у народні депутати, мотивувала тим, що такою стала відповідь на наклеп про неї – отримання хабара.

Ніжинська міліція порушила кримінальну справу за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України "хуліганство". Тривають слідчі дії.