Клюєв каже, що порядок формування виборчкомів слід змінити - у майбутньому

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.Клюєва.

За його словами, вже сьогодні очевидні деякі недоліки, наприклад, у порядку формування окружних комісій. «Коли йшла підготовка закону, Партія регіонів пропонувала, щоб в окружні комісії входили по 3 представники від кожної політичної сили, яка має фракцію в парламенті. Тоді від всіх нинішніх парламентських партій в кожній комісії було б 15 чоловік, а 3 місця, що залишилися розігрувалися б на жеребкуванні між іншими учасниками виборчого процесу. На нашу думку, при такому порядку була б забезпечена реальна конкуренція і взаємний контроль потужних політичних сил, здатних забезпечити своє представництво у всіх регіонах», - сказав А.Клюєв.

Однак, зазначив він, представники опозиції були категорично проти такого порядку і наполягали на тому, щоб політичні сили, які мають фракції у Верховній Раді, делегували у виборчі комісії лише по одному представнику, а решта 13 місць виносилися на жеребкування. «На жаль, цей варіант і був прийнятий. Але в результаті жеребкування представництво в комісії отримали невеликі політичні сили, які не мають реальних шансів боротися за місця в парламенті, і, що важливо, не мають можливості делегувати своїх реальних представників у різні регіони України. А великі партії мають лише по одному представнику в комісіях, що значно ускладнює можливості взаємного контролю за дотриманням законності виборчого процесу», - сказав А.Клюєв.

Однак, за словами А.Клюєва, в цілому лише за результатами виборчої кампанії можна буде з упевненістю і системно говорити про необхідність змін до виборчого законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня у ЦВК відбулось жеребкування стосовно партійного представництва у 225 окружних виборчих комісіях.

За результатами жеребкування ОВК сформовані з представників 19 непарламентських партій, які беруть участь у виборах, та п’яти парламентських партій.

Зокрема, у кожній з 225 ОВК представлені непарламентські політичні партії: «Молодь до влади», «Україна – Русь єдина», «Народно-трудовий союз», «Братство».

Водночас до складу жодної ОВК не потрапив жоден представник партій «УДАР Віталія Кличка» і «ВО «Свобода».

13 вересня Центральна виборча комісія внесла зміни до своєї постанови "Про порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з проведення виборів народних депутатів", що була ухвалена 17 травня.