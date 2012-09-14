Яценюк підозрює Клюєва в «кришуванні» підставних партій в окружкомах

Про це на прес-конференції у п’ятницю заявив один з лідерів опозиції Арсеній Яценюк.

Він нагадав, що після того, як Центральна виборча комісія скасувала свої рішення щодо проведення жеребкування до кожної окружної виборчої комісії окремо, за результатами цього жеребкування більшість членів ОВК є "представниками Партії регіонів та її сателітів", - цитує Яценюка Українська правда.

Він також звернув увагу на те, скільки замін членів ОВК ці партії провели останнім часом.

"За останні декілька тижнів ці фантомні партії – бо це не партії, а просто статут, печатка і представник Партії регіонів, який підписує подання до ОВК, – вони здійснили наступну кількість замін в ОВК:

Всеукраїнська партія "Братство" – 226 замін, партія "Руський блок" – 226, партія "Руська єдність" – 221, така відома партія "Союз анархістів України" – 219, політична партія "Русь єдина" – 230, партія "Єдина родина" – 211 замін", - сказав Яценюк.

"Все це представники, якими особисто опікується секретар РНБО Андрій Клюєв, який мріє про посаду прем’єр-міністра і розуміє, що якщо він програє вибори, то він прем’єром не стане. А вирішити проблему прем'єрства через демократичні вибори не можливо, тому що на них вони точно програють", - сказав опозиціонер.

На думку Яценюка, готуючи тотальну фальсифікацію виборів, влада "веде Україну до міжнародної ізоляції".