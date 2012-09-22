Королевську приваблює «УДАР» Кличка

Про це Королевська заявила в ефірі на одному з телеканалів, пише ТСН.

"Я бачу перспективи в об'єднанні з "УДАРом". Нові політики, нові партії повинні прийти до парламенту і об'єднуватися заради досягнення спільних цілей", - сказала Королевська.

Відповідаючи на питання ведучого щодо того, як бути з партією "Батьківщина", членом якої була Королевська, вона зазначила, що там теж є достатня кількість людей, які багато зробили для країни, є справжніми патріотами і готові підтримати наші цінності.

"Ми відкриті до діалогу, ми відкриті до об'єднання", - сказала лідер партії "Україна-Вперед!".

