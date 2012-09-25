Актор Леонід Бронєвой пробуде у київській клініці ще тиждень

Про це заявив директор центру серця Борис Тодуров, передає РІА «Новости».

"Вважаю, ще з тиждень він проведе у нашій клініці. Ми дозволимо йому виїхати додому тільки після того, як він почне упевнено ходити коридорами лікарні. І потрібно буде серйозно подумати, яким транспортом доправляти його до Москви. На мій погляд, Леоніду Сергійовичеві краще їхати поїздом, а не летіти літаком", - сказав Б.Тодуров.

За його словами, одужання актора йде швидше, ніж очікувалося.

"Він вже самостійно сідає на ліжку, їсть, розмовляє. Його дружина Вікторія Валентинівна постійно знаходиться поряд", - сказав лікар.

Л.Бронєвой приїхав до Києва 7 вересня з гастролями разом з іншими артистами московського театру "Ленком" на чолі з художнім керівником Марком Захаровим. Спектаклі проходили в українській столиці з 8 по 17 вересня. 18 вересня актора госпіталізували з інфарктом до Київського міського центру серця, де його прооперували. Актор був підключений до апарату штучної вентиляції легенів, не міг розмовляти. Минулої суботи пацієнта вже відключили від апарату штучного дихання.

Л.Бронєвой зіграв у десятках спектаклів і фільмів. Найбільш відомі кіноролі - Мюллер у серіалі "Сімнадцять митей весни", Мануйлов в "Агонії", герцог у притчі "Той самий Мюнхгаузен", Велюров у "Покровських воротах".