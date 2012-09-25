Янукович дав орден депутату Литвина

Янукович нагородив депутата Гриневецького орденом «За заслуги».

Президент України Віктор Янукович підписав указ про нагородження народного депутата України Сергія Гриневецького орденом «За заслуги» І ступеня. Згідно з документом, текст якого оприлюднено на сайті глави держави, відзнака присвоєна С.Гриневецькому “за значний особистий внесок у державне будівництво, багаторічну плідну законотворчу та громадсько-політичну діяльність”.

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