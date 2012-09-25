Янукович дав орден депутату Литвина
20:42, 25 вересня 2012Політика
727
Янукович нагородив депутата Гриневецького орденом «За заслуги».
Гриневецький отримав орден «За заслуги»
Президент України Віктор Янукович підписав указ про нагородження народного депутата України Сергія Гриневецького орденом «За заслуги» І ступеня.
Згідно з документом, текст якого оприлюднено на сайті глави держави, відзнака присвоєна С.Гриневецькому “за значний особистий внесок у державне будівництво, багаторічну плідну законотворчу та громадсько-політичну діяльність”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter