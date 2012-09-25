ЦВК: США не можуть вплинути на участь Тимошенко і Луценка у виборах

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення М.Охендовський висловив в інтерв’ю "5 каналу", відповідаючи на запитання про можливість реєстрації кандидатами у народні депутати екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка у зв’язку з резолюцією Сенату США.

"Строки, які встановлені в законом України про вибори народних депутатів, з реєстрації кандидатів є припинювальними і жодних підстав сьогодні зареєструвати будь-яку особу, немає жодного значення, яке прізвище у цієї особи, кандидатом у народні депутати у Центральній виборчій комісії немає. А отже, можу дати стовідсоткову гарантію, що жодного нового кандидата у народні депутати не з'явиться. Це було б абсолютно незаконно і це було б абсолютним свавіллям Центральної виборчої комісії", - сказав М.Охендовський.

Водночас член ЦВК відмовився коментувати можливі наслідки резолюції, ухваленої Сенатом США щодо України. "Я абсолютно не хочу і не буду коментувати будь-які рішення політичного характеру – і ті, які приймаються в Україні, і ті, які ухвалюються за межами нашої держави. Вони не можуть апріорі мати жодного впливу на перебіг виборчого процесу в нашій державі", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Сенат США схвалив резолюцію щодо України. Сенат звернувся до уряду США з вимогою ввести персональні санкції до людей, причетних до політичних репресій в Україні, а також закликав уряд України звільнити Ю.Тимошенко та Ю.Луценка та поновити їх політичні та громадянські права.

З'їзд партії "Батьківщина" 30 липня затвердив свій партійний список на виборах до Верховної Ради України, який очолила Ю.Тимошенко, а Ю.Луценко посідав в ньому п’яте місце.

Водночас 8 серпня ЦВК відмовилася зареєструвати Ю.Тимошенко та Ю.Луценка кандидатами у народні депутати, оскільки на той момент вони були засудженими, а судимість не була знята в установленому законом порядку.