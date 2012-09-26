Янукович прокоментував резолюцію Сенату США щодо Тимошенко

01:25, 26 вересня 2012
Політика
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Президент України Віктор Янукович зауважив, що оцінки Державного департаменту та Білого дому дещо різняться від резолюції, ухваленої Сенатом США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю українським журналістам у Нью-Йорку.

Коментуючи резолюцію Сенату США щодо Юлії Тимошенко, Президент зауважив, що до будь-якої подібної резолюції потрібно ставитися серйозно.

"Я скажу, що до будь-якої оцінки до неї треба відноситься серйозно: заангажована вона, не заангажована, була вона прийнята за процедурою, не за процедурою, тобто не нам давати оцінки американському сенату", - сказав В.Янукович.

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