Янукович прокоментував резолюцію Сенату США щодо Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю українським журналістам у Нью-Йорку.

Коментуючи резолюцію Сенату США щодо Юлії Тимошенко, Президент зауважив, що до будь-якої подібної резолюції потрібно ставитися серйозно.

"Я скажу, що до будь-якої оцінки до неї треба відноситься серйозно: заангажована вона, не заангажована, була вона прийнята за процедурою, не за процедурою, тобто не нам давати оцінки американському сенату", - сказав В.Янукович.