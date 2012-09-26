Янукович: задовго до виборів почались упереджені оцінки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю українським журналістам у Нью-Йорку.

"Сьогодні ми відчуваємо, що задовго до виборів почались вже упереджені оцінки. Я ніколи не мав такої звички - затикати комусь рота. Це справа кожного політика, його особистого ставлення до будь-яких політичних подій", - сказав В.Янукович.

Він впевнений, що тих спостерігачів, які даватимуть упереджені оцінки буде небагато, й переважна більшість буде надавати об'єктивні оцінки: "Я впевнений, що буде не велика кількість спостерігачів, які матимуть таке упереджене ставлення, всі інші будуть дивитись і давати об'єктивну оцінку", - наголосив В.Янукович.

За його словами, сьогодні є певні невеликі порушення з боку всіх політичніх сил. "Це звичайна ситуація напередодні будь-яких виборів", - сказав Президент. Водночас, він сподівається, що закон про вибори буде виконуватись.