Історик: Нинішня влада на повну силу нищить все українське

Про це в ефірі «5 каналу» заявив Вадим Скуратівський.

«Нинішня влада на повну силу нищить все українське в країні, яка називається Україною. Я відверто кажучи не дуже розумію чому вона це робить. Тому що все це скінчиться якимось скандалом, скажемо, лівійсько-сірійсько-єгипетського типу. Але, я не зовсім розумію для чого це саме створіння, яке облаштовує цей самий скандал, це робить. Тому що вони потраплять в якусь таку пастку історії з якої вони вже не виберуться. А якщо і виберуться, то тільки через шибеницю», - заявив Скуратівський.