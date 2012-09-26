«Свобода» заявляє, що люди Ківалова повністю контролюють комісію в його окрузі

Пізно ввечері 25 вересня 2012 року колегія суддів Одеського окружного адміністративного суду відмовила у задоволенні позову уповноваженої особи Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Андрія Маляса про скасування незаконного рішення ОВК №135 і проведення повторного жеребкування.

Пізно ввечері 25 вересня 2012 року колегія суддів Одеського окружного адміністративного суду відмовила у задоволенні позову уповноваженої особи Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Андрія Маляса про скасування незаконного рішення ОВК №135 і проведення повторного жеребкування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», суд аргументував своє рішення положенням Закону України «Про вибори народних депутатів», що не передбачає використання будь-яких аналогів власноручного підпису, в тому числі і факсиміле.

У прес-службі нагадали, що 21 вересня 2012 року ОВК одномандатного виборчого округу №135 (Приморський район Одеси) постановою №12 відхилила список кандидатур, запропонованих Всеукраїнським об'єднанням "Свобода" до складу дільничних виборчих комісій. Мотив – у поданні замість підпису голови ВО "Свобода" Олега Тягнибока стоїть факсиміле.

Суд, отримавши висновки призначеної ним експертизи, встановив, що при підписанні подання використовувалось факсиміле. Водночас, положення закону, на яке посилався суд, виносячи рішення, не забороняє його використання, стверджують у «Свободі».

У ВО «Свобода» також зазначили, що у 135-му окрузі у народні депутати балотується від Партії регіонів Сергій Ківалов, і «він дуже не хоче, щоби на його окрузі членами дільничних комісій були представники «Свободи». Як йдеться в повідомленні, «ОВК одномандатного виборчого округу №135 повністю контролюють люди С.Ківалова - 10 з 18 членів комісії напряму пов'язані з ним і його структурами».

Також 25 вересня 2012 року відбулося засідання Донецького окружного адміністративного суду за позовом єдиного кандидата від опозиції у виборчому окрузі №53 свободівця Ігоря Славгородського. У своєму позові опозиційний кандидат вимагав визнати дії окружної виборчої комісії №53 з розміщення агітаційних матеріалів Партії регіонів та кандидата у народні депутати України Литвинова Л.Ф. у приміщенні окружної виборчої комісії протиправними, а також зобов'язати окружком вилучити агітаційні матеріали Партії регіонів та кандидата у народні депутати Литвинова Л.Ф. з приміщення ОВК.

За даними ВО «Свобода», Донецький адмінсуд відмовив у задоволенні цього позову.

У «Свободі» нагадують, що розміщення агітації, що виготовляється силами кандидатів чи партій, як і саму агітацію в приміщенні ОВК заборонено кількома статтями Закону України «Про вибори народних депутатів». Попри це, Донецький адмінсуд відмовив у задоволенні позову повністю, тим самим дозволивши окружним (і дільничним) виборчим комісіям розміщувати в своїх приміщеннях агітаційну продукцію партій та кандидатів.