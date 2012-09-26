Опозиція мітингує проти масових фальсифікацій на виборчих дільницях Києва

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Київського міського штабу ОО «ВО «Батьківщина», біля будівлі суду перебуває близько 500 осіб. Серед них - народні депутати України, депутати Київради та кандидати у народні депутати від Об’єднаної опозиції по столичним виборчим округам.

Для охорони порядку також перебувають представники міліції. Рух вул. Московською не зупинений. Тримаючи прапори ОО «Батьківщина», люди скандують «Владу –геть!».

О 10.00 має розпочатися розгляд апеляційної скарги від представників опозиції по 218-му виборчому округу (Святошинський район) на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва щодо незаконного включення до складу дільничої виборчої комісії кандидатур від провладних партій.

Як уже повідомлялося, у жеребкуванні по цьому округу взяли участь більше 2000 кандидатур до складу дільничих комісій, що були подані до комісії із пропуском терміну подання. За цим фактом, до Окружного адмінсуду Києва було подано позов від представників ОО «Батьківщини». 22 вересня суд своєю постановою підтвердив факт пропущення термінів внесення кандидатур, але допустив поданих кандидатур до жеребкування. Сьогодні опозиція оскаржує склад новообраних дільничих виборчих комісій по 218-му округу.