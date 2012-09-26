Яценюк розказав про покоївок Литвина та хробака, який його муляв

Про це лідер об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив учора, 25 вересня, під час зустрічі із львів’янами, що відбулася у кінопалаці ім. Довженка, пише galinfo.

Яценюка обурює, що нинішній спікер Литвин, усі прем’єри «сидять на державних дачах довічно».

Так, він розповів про закрите розпорядження Президента, відповідно до якого «щирий українець» Володимир Литвин не платить комунальні послуги за проживання на державній резиденції. Крім цього, держава дала Литвину одну-дві покоївки. «Для чого?», – риторично запитав Яценюк. Також в розпорядженні Литвина машина з водієм, літак для перельотів, година польоту якого коштує мінімум 100 тис. грн. «Вони так живуть», – підбив Яценюк.

Нардеп зізнався, що коли свого часу він очолив парламент, перед ним так само вишикувалися машини, "помиті покоївки". Його десь всередині замуляв хробак, мовляв, «а спробую». «Нема чого пробувати», – відразу відповів Яценюк. «Як після цього ми маємо право йти на вибори і просити підтримки», – додав він.

«Я не літав літаками.. Просто стидно так жити в країні, де 80% українців є бідними. Я щиро хочу це змінити. І підбираю в команду таких людей.. Нам потрібне проукраїнське пролюдське політичне лідерство, щоб вибирали тих, хто думає за мільйони людей, а не мільйони доларів», – заявив нардеп.