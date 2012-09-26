Третьяков упевнений, що влада спеціально програмує порушення в роботі виборчкомів

Окружна виборча комісія у скандально відомому окрузі № 218 лише в останні дні допустила відразу декілька грубих порушень законодавства. На думку опозиційного депутата Олександра Третьякова, який балотується в окрузі № 218 Києва, таким чином, закладаються правові підстави визнати вибори недійсними, коли кандидат, підтримуваний владою, програє вибори.

Так, за інформацією Ігоря Романюка, довіреної особи кандидата в депутати по округу № 218 Олександра Третьякова, жеребкування кандидатур до складу дільничних комісій в ОВК № 218 відбувалося з низкою порушень. По-перше, ОВК № 218 зареєструвала вночі 19-го вересня 24 подання з кандидатурами до складу дільничних комісій, хоча юридично не мала права це робити, адже термін подачі кандидатур завершився 18-го вересня. По-друге, сам процес жеребкування, який повинен був закінчитися в п'ятницю, 21 вересня, не завершений досі, що є грубим порушенням законодавства про вибори.

На думку Олександра Третьякова, влада спеціально програмує порушення в роботі ОВК, щоб закласти міну під результати голосування, коли кандидат, підтримуваний владою, програє вибори. «Велика кількість грубих порушень - на руку кандидатам, яких таємно підтримує владу. Чим більше порушень, тим більше правових підстав скасувати результати виборів. Коли 28 жовтня провладний кандидат програє, у влади на руках будуть факти ними ж інспірованих порушень, щоб оскаржити «невигідні» результати волевиявлення. Виходить, що порушення в роботі комісії - на руку владі», - заявляє опозиційний кандидат Олександр Третьяков.

Нагадаємо, що в ніч з 18 на 19 вересня в приміщення ОВК № 218 проникли невідомі, які подали 24 подання з кандидатурами до складу дільничних виборчих комісій. Незважаючи на те, що термін подачі документів уже завершився, ОВК № 218, порушуючи законодавство зареєструвала подання. 9 з 24 партій-порушників виявилися в числі переможців жеребкування в ОВК № 218, але на етапі визначення конкретних кандидатур у члени 75 дільничних комісій ОВК перервала жеребкування.

За повідомленнями ЗМІ, жеребкування для визначення складу дільничних виборчих комісій пройшло з порушеннями в багатьох мажоритарних округах по всій Україні. Зокрема, про порушення в ході жеребкування повідомляли опозиційні кандидати за округами № 95 (м. Ірпінь, Київська область), 212, 218, 223 (усі - Київ) та інших.

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко назвав жеребкування в ДВК одним з етапів підготовки Партії регіонів до масштабних фальсифікації виборів у Верховну Раду 28 жовтня 2012.