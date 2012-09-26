«Батьківщина»: у Києві роздають фальшиву газету зі зверненням Тимошенко

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Об'єднаної опозиції “Батьківщина”.

За інформацією Київського міського штабу, газету роздавали у центральній частині міста біля станцій метро.

Формат видання стандартний, фото та деякі матеріали використані з інформаційних та відеоархівів «Батьківщини». В той же час, зазначають в “Батьківщині”, газета містить матеріали, які суперечать позиції політичного об’єднання. Зокрема, на шпальтах газети розміщено сфальшоване звернення Юлії Тимошенко до голови партії «УДАР» Віталія Кличка. У тексті звернення Ю.Тимошенко начебто критикує самого В.Кличка, його політичну силу та виступає з радикальними закликами. Під зверненням стоїть підпис: «Завжди ваша Юлія Тимошенко, м.Харків, в’язниця, 3. 09.2012 р.».

Вихідні дані фальшивої газети ідентичні до даних центрального видання ОО «ВО«Батьківщина» і дізнатися про справжній наклад фальшивки поки що не вдалося.

«Можна зрозуміти владу, яка, знаючи силу віри людей слову Юлії Тимошенко, вдається до перекручування меседжів партії та фабрикує відверту брехню від її імені. Ми просимо киян не вірити у «чорнуху» від влади», - заявляють в “Батьківщині”.

Опозиція також звертається до громадян з проханням повідомляти про випадки появи «чорного» піару в Києві для того, аби зупинити розповсюдження такої неправдивої інформації.