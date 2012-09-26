Українці думають, що бізнес і кандидати фальсифікуватимуть вибори (опитування)

19:02, 26 вересня 2012
Політика
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Українці вважають, що основним джерелом порушень і фальсифікацій на нинішніх парламентських виборах стане великий бізнес, який впливає на політику.

Вибори

Про це під час круглого столу «Україна напередодні парламентських виборів: чи справдяться очікування громадян?» повідомив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, який представив результати соціологічного та експертного опитувань.

За відповідне твердження висловилися майже 29% опитаних громадян України, при цьому 12% вважають, що джерелом порушень і фальсифікацій стануть самі кандидати в депутати і партії.

Крім того, А.Биченко відзначив, що 51% респондентів негативно ставляться до купівлі голосів виборців, тоді як 24% ставляться до цього «з розумінням».

При цьому, згідно з опитуванням, якщо роздача речей чи грошей люди однозначно сприймають як підкуп, то спрямування власних або бюджетних коштів кандидатами на вирішення проблем округу вже набагато меншою мірою сприймається як підкуп.

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