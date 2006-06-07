Скільки грошей ”відмиє” СКМ до кінця року

«Систем Кепітал Менеджмент» має намір цього року інвестувати понад 600 млн. дол. у розвиток виробництва підприємств “Метінвест Холдингу”. Про це заявив генеральний директор «СКМ» Олег ПОПОВ 6 травня в ході презентації компанії "Метінвест Холдинг", яка здійснюватиме стратегічне управління гірничо-металургійними активами «СКМ».

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, значну частину інвестицій планується направити на зниження енергоємності виробництва на металургійних підприємствах холдингу.

О.ПОПОВ підкреслив, що гірничо-металургійний напрямок є ключовим у діяльності «СКМ». «Метінвест Холдинг» створений для підвищення ефективності управління нашими активами в ГМК, забезпечення їх інвестиційної привабливості, а також для збільшення доходів і зниження ризиків.

"Метінвест Холдинг" очолив Ігор СИРИЙ, який раніше обіймав посаду старшого менеджера гірничо-металургійного напрямку Компанії СКМ. Як повідомив І.СИРИЙ, сьогодні підприємства холдингу виробляють понад 8 млн. тонн сталі на рік, 5,4 млн. тонн коксу і 16 млн. тонн залізорудної сировини. “У 2008 році ми маємо намір наблизитися до показника в 10 млн. тонн сталі на рік”, - сказав І.СИРИЙ.

Директор дивізіону сталі й прокату “Метінвест Холдингу” Ігор КОРИТЬКО заявив, що підприємства холдингу готові до можливого підвищення ціни на газ. «СКМ» уже не перший рік працює над упровадженням енергоефективних технологій”, - сказав він. Підприємства, що входять у дивізіон вугілля й коксу «Метінвест Холдингу», здатні забезпечити потреби металургійних підприємств холдингу в пиловугільному паливі.

Довідка УНІАН. ТОВ «Метінвест Холдинг» - компанія з управління підприємствами гірничо-металургійного комплексу ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент». Зареєстрована 2 лютого 2006 року. До групи компаній "Метінвест Холдинг" увійшли 17 галузевих підприємств, об`єднаних спільним власником, єдиною стратегією, маркетингом, кадровою політикою, фінансовим і інвестиційним плануванням, а також системою збуту продукції та закупівель сировини. Підприємства холдингу розділені на три дивізіони: Дивізіон вугілля й коксу («Краснодонвугілля», Авдіївський коксохімічний завод); Гірничорудний дивізіон (Північний ГЗК, Центральний ГЗК, Докучаєвській флюсодоломітний комбінат, Новотроїцьке рудоуправління, Криворізький центральний рудоремонтний завод, Кривбасвибухпром); Дивізіон стали й прокату (МК «Азовсталь», Ferriera Valsider, ЕМЗ і Метален, Харцизький трубний завод, Leman Commodities).

80% у статутному фонді компанії «Метінвест» належить ЗАТ «СКМ», ще 20% - компанії “MetInvest BV” (Голландія).

ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (м. Донецьк), найбільша управляюча компанія України, володіє й управляє активами в металургійних, машинобудівних, енергетичних, вугільних, телекомунікаційних, банківських, страхових, медіа та інших галузях і сферах економіки.

90% акцій ЗАТ «СКМ» належить бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ.

* * * Докладніше читайте у випуску «УНИАН-Бизнес-новости».