Спостерігачі ENEMO вже помітили маніпуляції під час виборчої кампанії

Про це заявив керівник місії Пітер Новотні в ефірі «5-го каналу», повідомляє «Українська правда».

"Окружні виборчі комісії, ми зараз можемо бачити, вони відкриті для спостерігачів, але не весь час. У них є закриті сесії, коли вони вирішують всі питання. І також є відкриті, але вони дуже формальні, вони просто показують спостерігачам, журналістам і партіям результати", - зазначив він.

"Зараз іде дискусія, що всі рішення, насправді, приймаються за закритими дверима", - уточнив спостерігач.

П.Новотні позитивно оцінив обмеження можливості зміни виборцем місця свого голосування в межах одного округу. "Ми визнали цей позитивний крок", - додав він.

При цьому П.Новотні зауважив, що ENEMO "уже помітили багато проблем і маніпуляцій".

"Наприклад, деякі технічні партії висувають одну й ту саму особу, що й партія опозиції, щоб вони не могли працювати в дільничних комісіях. Або представники технічних партій, які подають кандидатів у члени дільничних комісій, від багатьох партій представляється одна особа", - сказав він.

"Ми помітили багато порушень в самій виборчій кампанії: використання адміністративного ресурсу, купівля голосів. І ми бачимо, що закон про вибори не дає ефективних важелів, як працювати з тими кандидатами, які порушують закон. І вони отримують лише попередження", - заявив П.Новотні.

Відповідаючи на питання, як вплине ув’язнення лідерів опозиційних партій «Батьківщина» Юлії Тимошенко і «Народної самооборони» Юрія Луценка на легітимність результатів, він заявив: "Так. Це є проблема".

Спостерігач також висловив переконання, що якщо на дільницях "використовувати камери, то на них треба також записувати і процес підрахунку голосів". "Використання відеокамер - це новий крок, і він може викликати також деякі негативні моменти, якщо не подбати про конфіденційність голосування, не подбати про те, щоб усі камери функціонували", - зазначив П.Новотні.

Довідка УНІАН. Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) є міжнародною мережею, яка складається з 22 провідних місцевих організацій з 17 країн Центральної та Східної Європи та Центральної Азії. ENEMO діє у відповідності до міжнародних стандартів щодо міжнародного спостереження за виборами. Організації-учасниці ENEMO здійснили спостереження за понад 200 національними виборами та підготували понад 200 тисяч спостерігачів. На сьогодні ENEMO здійснили моніторинг 15 виборчих процесів в семи країнах.