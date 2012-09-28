Жириновський: Треба провчити Раду Європи

Про це повідомляє РІА "Новости".

У ПАРЄ 2 жовтня буде розглядатися велика оглядова доповідь за зобов'язаннями РФ перед Радою Європи. За його підсумками, як очікується, буде прийнята резолюція, яку Москва вважає антиросійською.

Напередодні спікер Держдуми Сергій Наришкін, який повинен був виступити на осінній сесії ПАРЄ із доповіддю, заявив, що не поїде до Страсбурга, пояснивши це рішення тим, що його пропозиції навряд чи будуть почуті.

Тим не менше російська делегація заявляла, що має намір взяти участь у сесії. "Я б відмовився усією делегацією їхати. Треба провчити Раду Європи. Буду вимагати з трибуни парламенту усією делегацією не їхати в ПАРЄ", - сказав Жириновський журналістам у п'ятницю перед початком пленарного засідання.

На його думку, Рада Європи та окремі його представники не мають право вказувати країні, які закони приймати, і дорікати Росії за те, що тут садять хуліганів у в'язницю. Він підтримав рішення Наришкіна не їхати на ПАРЄ. "Треба взагалі поставити питання про тимчасове призупинення членства в Раді Європи і не давати наш внесок на 13-й рік - зекономимо 20 мільйонів (євро)", - заявив Жириновський.

Він додав, що Росія щорічно вносить цю суму на утримання організації. "Нехай навчаться себе вести, тоді в 14-му році будемо їздити і робити внески", - заявив політик.

Пізніше, виступаючи на пленарному засіданні, Жириновський підкреслив, що за 15 років членства в Раді Європи наша країна заплатила 300 мільйонів євро. "(Глава міжнародного думського комітету, глава делегації в ПАРЄ Олексій) Пушков не вправі вирішувати питання (їхати делегації чи ні). Від імені фракції ЛДПР прошу нашу делегацію не їхати, щоб там не обігравали, що це голова палати чогось злякався", - сказав лідер ЛДПР з трибуни. Він зазначив, що деякі члени Ради Європи засуджують фільм "Невинність мусульман", тобто захищають цю релігію, але "коли глумляться над православною релігією, не тільки не засуджують, але й намагаються премію Сахарова дати".

У свою чергу керівник фракції "Єдина Росія" Андрій Воробйов нагадав журналістам, що в найближчий час російська делегація у складі 17 осіб виїжджає на осінню сесію ПАРЄ, де, як і раніше, всі представники парламентських партій будуть брати участь і відстоювати інтереси країни.

Разом з тим, за його словами, партія підтримує рішення спікера Держдуми про відміну поїздки в Страсбург. "Сергій Євгенович (Наришкін) свою поїздку скасував, і ми його абсолютно підтримуємо. Перша в історії поїздка (політика такого рівня) передбачала конструктивний діалог, але сьогодні деякі представники Європи вирішили нам вказувати, як ми живемо" - сказав Воробйов, зазначивши при цьому, що ті ж країни ігнорують при цьому свої внутрішні проблеми.

Заступник керівника фракції "Справедлива Росія" Валерій Гартунг також зазначив, що Європі не слід втручатися у внутрішні справи Росії. "Наша фракція вважає, що так, звичайно, у нас є проблеми, але ми вважаємо, що це внутрішньоросійські проблеми, які будемо вирішувати без підказок ззовні", - заявив Гартунг журналістам. Раніше глава російської делегації Пушков заявив журналістам, що Росія не збирається бойкотувати сесію ПАРЄ чи влаштовувати демарші. Він також зазначив, що РФ негативно сприйме можливе переведення моніторингу на рівні комітету міністрів і що це може ускладнити співпрацю з Радою Європи.