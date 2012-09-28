Азаров переконує Європу, що Україна туди ще прагне

Прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з головою Представництва ЄС в Україні Яном Томбінські запевнив, що інтеграція України в Європейський Союз – стратегічне завдання для уряду.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, під час зустрічі, яка відбулася в четвер, М.Азаров наголосив: «Ми щиро налаштовані на співробітництво і реалізацію стратегічних документів між Україною і Європейським Союзом. Це, насамперед, стосується угод про політичну асоціацію, зону вільної торгівлі, безвізовий режим. Тобто, того глобального документа, над яким ми працювали досить довго і пішли на серйозні компроміси».

Глава уряду додав, що Європейський Союз для України є важливим торговельним партнером, обсяг товарообігу з яким складає майже 30%. При цьому він висловив зацікавленість у зростанні товарообігу. «На це спрямована зона вільної торгівлі, і всі наші зусилля з реалізації сприятливого торгового клімату між нашими країнами», - зауважив М.Азаров.

Прем’єр-міністр також зазначив, що Україна розраховує на вливання європейських інвестицій в економіку України. За його словами, для створення сприятливого клімату в Україні уряд ухвалив ряд рішень, пов’язаних з дерегуляцією, зменшенням адміністративного тиску на бізнес, зниженням податків та ін.