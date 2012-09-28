Ахметов не хоче, щоб журналісти за правду сиділи в тюрмі

Народний депутат України, президент благодійних фондів «Розвиток України» і «Ефективне управління» Рінат Ахметов виступив проти упровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження наклепу.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Р.Ахметова з приводу законопроекту, який передбачає упровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження наклепу.

«Я - проти наклепу. Але ще більше я проти того, щоб журналісти опинилися під тиском, і за правду сиділи у в'язниці», - заявив Р.Ахметов.

За його словами, необхідно знайти таке рішення, яке захистить право на свободу слова, захистить журналіста і захистить просту людину від наклепу.

«Я пропоную використати можливості Фонду «Ефективне управління» для залучення сильних експертів, українських і міжнародних, щоб системно вивчити світові практики, законодавства інших країн, організувати прозоре обговорення і виробити оптимальний для нашої країни варіант», - сказав Р.Ахметов.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачається упровадження кримінальної відповідальності за розповсюдження наклепу з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від Партії регіонів Віталієм Журавським.

Журналісти виступили проти ухвалення цього закону. Також положення законопроекту піддали критиці Єврокомісія, Ради Європи, ОБСЄ і депутати Європарламенту.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення у першому читанні законопроекту про криміналізацію відповідальності за розповсюдження наклепу.

Того ж дня у Нью-Йорку Президент України Віктор Янукович назвав помилкою автора внесення на розгляд парламенту законопроекту про упровадження кримінальної відповідальності за наклеп. За словами В.Януковича, автор законопроекту, почувши думку Президента, своїх однопартійців, вирішив відкликати закон.

Проте, народний депутат з фракції “БЮТ-Батьківщина”, перший заступник голови Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності парламенту Сергій Сас заявив, що В.Журавський не має права сам відкликати свій проект закону, і тепер Верховна Рада має визначитися з його долею.

С.Сас наголосив, що, якщо дотримуватися Регламенту ВР, то цей законопроект слід розглянути у сесійному залі у другому читанні, і саме за результатами цього розгляду має ухвалюватися рішення про його відхилення.