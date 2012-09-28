ЗМІ: Група Ахметова візьме контроль над Укртелекомом

СКМ Ріната Ахметова домовилася про придбання частки в "Укртелекомі".

Про це пише газета «КоммерсантЪ-Украина» (№151 (1641) від 28 вересня), посилаючись на своє джерело.

За його словами, сторони досягли принципової домовленості, й угода СКМ із нинішнім власником — австрійським концерном EPIC — знаходиться в завершальній стадії. Сторони оголосять про неї найближчими днями.

У СКМ не підтвердили, але й не спростували інформацію про підготовлюване придбання оператора, але додали, що "знайомі з інформацією про можливий продаж пакета акцій "Укртелекому".

"Гіпотетичні угоди ми коментувати не можемо", — заявили в прес-службі компанії. Про переговори сторін також знає одне з джерел «Коммерсанта», знайоме з планами СКМ, і один із колишніх телеком-чиновників, але, за словами останнього, "хоча переговори й ведуться, до закриття операції ще далеко".

Власником 92,79% акцій "Укртелекому" є концерн EPIC, який був єдиним учасником приватизаційного конкурсу, що відбувся минулого року. Його умови були складені так, що до конкурсу не були допущені цілий ряд зарубіжних телекомунікаційних груп, які виявляли цікавість до активу: Deutsche Telekom, FransTelecom, Nortelecom, "Зв’язокінвест" і VimpelCom. В результаті "Укртелеком" був куплений за 10,575 млрд грн.

Формально власниками EPIC є його управляючі партнери: Пітер Гольдшайдер, Густав Вюрмбок і Франц Лансшутцер (24%, 24% і 5% акцій відповідно), а також Бріджит Гольдшайдер і Марина Вюрмбок (по 23,5%). Але учасники телекомунікаційного ринку на правах анонімності неодноразово стверджували, що EPIC брав участь у приватизації "Укртелекому" в інтересах "групи донецьких бізнесменів, близьких до влади".

За словами співрозмовника «Коммерсанта», знайомого з подробицями підготовлюваної операції, частка цих бізнесменів не зміниться, а СКМ одержить міноритарний пакет, яким нібито володіли голова Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, П.Гольдшайдер і член наглядової ради оператора Георгій Дзекон. "Проте публічно буде оголошено про продаж 92,79% акцій компанії СКМ. При цьому група одержить "Укртелеком" в управління, а основні власники, як і зараз, залишаться в тіні", — стверджує співрозмовник газети. За його словами, операція буде оформлена через продаж групі СКМ кіпрською EPIC Telecom Invest Ltd, яка володіє акціями "Укртелекому" через українську "дочку" ЕСУ.

В "Укртелекомі" можливу операцію не коментують. П.Гольдшайдер відмовився говорити на цю тему, а Г.Дзекон на дзвінки видання не відповідав.

У Фонді держмайна, який за умовами приватизації повинен угоджувати зміну власників акцій "Укртелекому", повідомили, що поки не одержували запитів на такі дії. А в Антимонопольному комітеті не змогли відповісти "Коммерсанту" щодо надходження у відомство запитів про дозвіл на придбання "Укртелекому", ЕСУ або EPIC Telecom Invest.

Причиною угоди став розрив відносин між основною групою акціонерів компанії та міноритаріями, стверджує співрозмовник видання.

Результатом конфлікту стало й те, що угода з СКМ не буде сплачена грошовими коштами, стверджує джерело "Коммерсанта". У 2010 році СКМ, який вважали одним із основних претендентів на придбання "Укртелекому", назвав компанію переоціненою. Правда, з моменту приватизації ринкова капіталізація оператора знизилася на 55%, до 4,9 млрд грн.

СКМ уже володіє активами в телекомунікаціях. Компанії належить великий фіксований оператор Vega і 45% в "Астеліті". Правда, на думку учасників ринку, інвестор управляє ними малоефективно: Vega за останні два роки практично зупинила розвиток мережі, а "Астеліт" досі не вийшов на прибутковий рівень.

"Укртелеком" зараз є найбільшим оператором фіксованої телефонії й інтернет-доступу, до того ж єдиною компанією в країні, що надає послуги мобільного зв'язку в стандарті 3G. Проте фінансовий стан компанії був незадовільним: загальне боргове навантаження на момент продажу перевищувало 5 млрд грн, збиток за результатами 2010 року склав майже 260 млн грн. Перше півріччя 2012 року компанія закінчила з прибутком 124,5 млн грн проти збитку в 215,4 млн грн роком раніше, її виручка знизилася на 1%, до 3,3 млрд грн.

Одним із головних наслідків придбання "Укртелекому" групою СКМ стане відмова компанії від продажу підрозділу мобільного зв'язку "Тримоб" (ТМ Utel). Ставши власником "Укртелекому", СКМ може передати "Тримоб" "Астеліту". На думку заступника директора дослідницької компанії GFK Ukraine Гліба Вишлинського, це дасть "Астеліту" небувалі конкурентні переваги. "Тарифні пропозиції компанії вже зараз орієнтовані на використання мобільного інтернету, і поява 3G-мережі може привести до масового переходу абонентів "Київстару" і МТС", — припускає він.

Суттєво посиляться позиції СКМ і на ринку інтернет-доступу. За даними дослідницької компанії iKS-Consulting, на кінець червня Vega займала лише шосте місце серед національних провайдерів, обслуговуючи близько 145 тис. абонентів, тоді як абонентська база "Укртелекому" перевищувала 1,45 млн. Використовуючи магістральну мережу "Укртелекому", до розгортання національної мережі бездротового зв'язку може приступити й пов'язана з СКМ компанія "ММДС-Україна", що володіє єдиною в країні ліцензією на технологію швидкісної передачі даних LTE.